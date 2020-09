Il Napoli e Milik non hanno ancora trovato l’accordo, lo riporta Mirko Calemme di Calciomercato.it con un tweet. Infatti il polacco nella giornata di oggi ha svolto la prima parte delle visite mediche in Svizzera su ordine della Roma che vuole controllare la stabilità dei crociati, manca però l’accordo con il Napoli che dovrebbe dare il via alla danza delle punte con la Juventus che aspetta alla finestra per ufficializzare Dzeko. Di seguito il tweet:

#Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non c'è ancora accordo per l'addio al club azzurro. #Roma, #Juventus e #Dzeko devono ancora attendere. — Mirko Calemme (@mirkocalemme) September 18, 2020