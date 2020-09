Tra Meret, il suo agente ed il Napoli c’è stato un confronto a Castel di Sangro. Come riportato da La Repubblica il calciatore ed il suo entourage hanno chiesto rassicurazioni per giocare anche e soprattutto a fronte dell’Europeo.

Alex Meret si era dimostrato disponibile anche ad andare un anno in prestito. Il Napoli si era dimostrato disposto ad accettare ogni tipo di ipotesi anche se per il prestito di 12 mesi chiedeva 10 milioni di euro mentre per la cessione ne voleva 50 milioni.

Una mossa intelligente della dirigenza azzurra per far capire a Meret ed al suo agente la centralità nel progetto Napoli.