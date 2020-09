Oggi alle ore 19 tornerà in scena, come di consueto, il nostro Tg, dove andremo a parlare delle sensazioni degli azzurri in vista della trasferta di Parma di domenica. Partita che aprirà il nuovo campionato azzurro. Inoltre, non mancheranno i flash di mercato, con gli aggiornamenti della situazione Milik, sempre vicino alla Roma. Infine, durante la nostra diretta, torneranno i pronostici, in vista dei prossimi match dei top campionati europei che si giocheranno nel week-end.