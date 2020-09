Abbondanza nel pacchetto offensivo azzurro che potrebbe innescare una serie di cambi di modulo e posizioni per poter meglio conciliare caratteristiche e doti di ognuno dei componenti.

Sulla scrivania – ma soprattutto nella mente – di Rino Gattuso una questione persistente: Mertens non è più sacrificabile come esterno, sarebbe troppo dispendioso per la sua età continuare a svolgere i pesanti compiti difensivi cui è chiamato un laterale.

E allora?

Il tecnico studia per un più pragmatico 4-2-3-1, schierando la tecnica e l’intelligenza del belga alle spalle del rapido e più profondo Osimhen, supportato ai lati da Insigne e da Lozano/Politano.