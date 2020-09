Dopo l’appena conclusa sessione mattutina, il tecnico partenopeo inizia a delineare l’undici da schierare in campo domenica a Parma.

Secondo quanto riferito dal grafico elaborato da Sportmediaset, nonostante i tentativi di

4-2-3-1 eseguiti nelle scorse settimane, almeno in partenza Rino Gattuso ricomincerà dal più collaudato 4-3-3, affidando comunque al (forse) partente Koulibaly la regia della difesa insieme a Manolas.

Difesa e centrocampo pressoché inalterati, almeno per il momento, e attacco parzialmente ‘inedito’, con la possibile panchina di Mertens in favore del neo-acquisto Osimhen.