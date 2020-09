Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Diego De Luca, ha parlato di Kalidou Koulibaly.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Koulibaly a Napoli sta benissimo, la cessione arriverà solo nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta soddisfacente per tutti. In caso non dovesse andare via, il senegalese resterebbe volentieri al Napoli“.