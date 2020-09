Il mercato è fatto di continui sobbalzi, alti e bassi che vorticosamente s’intrecciano e si incanalano verso nuovi scenari, altre ipotesi.

E’ il caso del lungo filo che tiene insieme Suarez, Dzeko e Milik.

Le difficoltà per la Juve nel prendere l’uruguaiano del Barcellona hanno spinto i bianconeri ad avvinarsi molto di più a Dzeko, attaccante di una Roma che sembra ormai vicinissima ad assicurarsi a sua volta Milik del Napoli.

Tuttavia, nonostante le evidenti difficoltà burocratiche – secondo quanto appena riferito da Sportmediaset – sembrerebbe vera la notizia secondo la quale Luis Suarez è in questo momento in viaggio verso Perugia per sostenere l’esame di italiano, grazie al quale acquisirebbe il passaporto comunitario e potrebbe quindi essere formalmente inserito nella rosa della Juventus (che ha già occupato tutti gli slot extracomunitari).

La permanenza di Messi al Barcellona e il mancato pagamento della risoluzione anticipata del contratto con i catalani tiene comunque a debita distanza ‘il pistolero’ dalla formazione di Andrea Pirlo, ma in questo pazzo mercato nulla è dato per scontato.