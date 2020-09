Aldo Serena: “Milik può crescere a Roma, ecco cosa ha in più di Dzeko”

Aldo Serena ha rilasciato un’intervsita al Corriere dello Sport dove parla dei protagonisti di questi giorni di mercato, Edin Dzeko e Arkadiusz Milik.

Su Dzeko: “Attaccante ideale per la Juventus. Può dare ancora tanto nonostante l’età, è un attaccante di alto livello che darà una grossa mano a Dybala e Cristiano Ronaldo. La Roma ci perde molto, non so che calcoli economici abbiano fatto”.

Su Milik: “Non è ancora forte quanto Dzeko ma lo può diventare. Attacca molto bene la porta e mi sembra abbia più fame di Dzeko. Può ritagliarsi un importante spazio internazionale essendo ancora giovane”.