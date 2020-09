Il suo agente Federico Pastorello in pour parler con Cristiano Giuntoli lo aveva proposto al Napoli per colmare quella casella vuota lasciata da Jose Callejon: stiamo parlando di Antonio Candreva in uscita dall’Inter.

Il Napoli ovviamente aveva risposto con un netto no ed il calciatore, secondo quanto riportato da Sky, adesso sarebbe vicino al Genoa. Sicuramente un grande colpo per il club di Preziosi.