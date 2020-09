Come riportato da Calciomercato.it, il Manchester City, forte dell’accordo con Kalidou Koulibaly sulla base di 10 milioni annui più bonus, avrebbe dato un ultimatum al Napoli che corrisponde alla data del 25 settembre. Per questo motivo, l’agente del senegalese, Fali Ramadani, è atteso in Italia in questi giorni e, se non dovesse cambiare nulla, si potrebbe discutere del rinnovo di contratto.