L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione legata a Milik:

“L’agente di Milik è pronto ad andare a Roma ma solo se il giocatore dará il suo assenso al trasferimento in giallorosso. Giornata che in questo senso può essere decisiva, almeno così sperano i protagonisti della vicenda. Tutti in attesa dell’ok di Milik per avere il loro attaccante per la prossima stagione”.