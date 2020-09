Calemme: “Milik forse si è convinto di poter avere offerte da big europee”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS e Calciomercato.it per parlare del futuro di Arek Milik:

“L’agente di Milik è arrivato a Roma. Oltre ai contatti con la Juventus, che ribadiranno al giocatore che per questa stagione non è fattibile, ce ne saranno con il club giallorosso. Si tratta di un progetto molto importante, con uno stipendio che supera i 5 milioni netti ed un ruolo da protagonista assoluto. Dopo il corteggiamento della Juventus, è possibile che Milik si sia convinto che da qui al 5 ottobre qualche big d’Europa possa fargli la corte, ma l’unico club che ha cercato Milik, oltre la Juventus è stato l’Atletico Madrid che ha fatto un sondaggio circa 2 mesi fa, ma adesso i colchoneros hanno altri obiettivi e sono in pole per Luis Suarez dopo i problemi con i bianconeri. Alla fine ci sarà un contatto diretto tra Milik e la Roma per presentargli il progetto, se tra i club è già fatta, per il giocatore ci vuole ancora un po’”.