Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per Sergio Reguilon del Real Madrid si sta aprendo un’asta in Premier per il suo cartellino.

Infatti nelle scorse settimane, sull’obiettivo azzurro, è piombato il Manchester Utd: gli inglesi hanno già ottenuto il si del giocatore spagnolo, affascinato da una possibile esperienza in Premier League, ma non con il Real Madrid. I Blancos vogliono inserire nell’affare un diritto di “recompra”. Il costo del cartellino è di 30 mln.

Ma nelle ultime ore oltre al Manchester Utd, un altro club inglese si è mosso per Reguilon: ovvero il Tottenham. Gli Spurs nelle ultime ore hanno trovato l’accordo con il Real, inserendo anche la recompra a differenza dello United. In queste ore si cerca l’accordo anche con Sergio Reguilon per bruciare così i Red Devils.