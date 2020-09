Repubblica – Amichevoli, lo Sporting aveva provato a convincere il Napoli a giocare: gli azzurri dovranno essere rimborsati

La trasferta del Napoli a Lisbona, per l’amichevole di domenica sera contro lo Sporting, è stata annullata a causa della positività di diversi giocatori della squadra portoghese al Covid. Gli azzurri sono tornati alle 4 del mattino, ieri, a Napoli dopo aver fatto 6 ore di volo per un semplice allenamento. Lo Sporting aveva provato a convincere il Napoli a giocare comunque la partita, ma la sicurezza al primo posto: per questo, la partita è stata saggiamente annullata. Ora il club portoghese dovrà rimborsare al Napoli almeno le spese di viaggio. Lo scrive l’edizione odierna del quotidiano Repubblica.