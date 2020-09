Alfonso De Nicola, per molti anni, è stato uno dei segreti di un Napoli fantastico: nel suo ruolo, il dottor De Nicola è stato uno dei più bravi, soprattutto nel far recuperare calciatori da alcuni infortuni gravi. Ad esempio, Alfonso de Nicola si occupò del recupero dai due crociati rotti di Arek Milik. E del futuro di Milik ha parlato il dottor De Nicola a Radio Crc. Queste le sue parole:

“Il comportamento di Milik mi ha spiazzato. Non mi sarei mai aspettato un comportamento così da un giocatore del suo calibro; capisco che il calciatore debba pensare alla sua carriera e ai suoi guadagni, ma il Napoli gli è stato vicino e non mi aspettavo un addio così burrascoso e infelice”.

Invece, su un suo ritorno a Napoli, ha detto:

“Vorrei tornare a lavorare nel Napoli, anche se so che è molto difficile: in caso di mancato ritorno nella società del Napoli, potrei pure pensare di lasciare e di smettere di fare il medico sociale sportivo”.