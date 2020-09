(ANSA) – ROMA, 14 SET – Nervi a dir poco tesi in Coppa di Germania. Al termine di Dinamo Dresda-Amburgo, terminata 4-1 per la squadra dell’ex Ddr, Toni Leistner, difensore e maglia n.37 della squadra ospite ha perso la testa e ha aggredito un tifoso che lo stava insultando. Leistner ha infatti interrotto l’intervista a bordo campo e, come documenta un filmato su Twitter, è salito sugli spalti e ha aggredito un tifoso avversario. Nelle immagini si vede Leistner prendere per il collo della maglia il supporter della Dinamo e buttarlo a terra. Solo l’intervento di altri tifosi e degli steward ha riportato la calma, ma per il giocatore dell’Amburgo una squalifica sembra inevitabile.

(ANSA).

Fonte: Ansa