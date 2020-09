L’attaccante colombiano dell’Atalanta, Luis Muriel, ha parlato sull’ambizioni del club bergamasco e sulla prossima Serie A:

“Scudetto? Non ci vogliamo tirare indietro, l’anno scorso abbiamo fatto benissimo, ma quest’anno vogliamo migliorarci. La Juve resta la squadra da battere e Inter quest’anno si è rinforzata molto, poi c’è il Milan che ha chiuso la stagione scorso con entusiasmo. Ci sono poi altre tre o quattro squadre che faranno bene, come Roma, Lazio e Napoli. Sarà un campionato bello, per la Juventus non sarà facile vincere come negli anni precedenti, in tanti lotteranno per lo scudetto e ci siamo anche noi. Non abbiamo paura”