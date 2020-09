Il matrimonio tra il Napoli e Arkadiusz Milik sembra al capolinea. La società azzurra, infatti, sembrerebbe aver accettato l’offerta di 25 milioni della Roma, i quali verrebbero dilazionati in 3 milioni per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Al momento, Milik deve ancora convincersi al 100% della destinazione ma le parti sono molto vicine. Questa operazione darebbe la possibilità alla Juve di chiudere per Dzeko. Lo riporta Gianluca di Marzio da Sky Sport