Mario Sconcerti, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte soffermandosi sulla situazione in attacco del Napoli:

“Osimhen è un giocatore molto interessante, da un grande potenziale. Il Napoli sicuramente non lo ha preso per fargli fare l’attaccante boa, ma ha caratteristiche da contropiedista, muovendosi molto in mezzo al campo. Anche Petagna non è giocatore d’area, ma un bravissimo regista offensivo che ti costruisce l’azione. Un giocatore che tutti gli allenatori amano. L’attacco lo vedo abbastanza completo, mentre in difesa ci sono più preoccupazioni.”.