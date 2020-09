Il Ceo della Roma, Guido Fienga, partecipò all’assemblea di Lega di Serie A a cui fece parte anche il presidente del Napoli De Laurentiis positivo al Covid, ed è per questo che fino ad oggi era in isolamento domiciliare. Il secondo tampone, però, come il primo, è risultato negativo. Quindi, il Ceo giallorosso potrà incontrare liberamente i nuovi proprietari della Roma per la prima volta.