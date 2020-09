Pedullá: “Vendere Koulibaly adesso sarebbe un affare per tutti”

L’esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullá ha commentato, tramite la Gazzetta dello Sport, il mercato in uscita del Napoli:

“Ad oggi il cartellino di Kalidou Koulibaly è un affare sia per l’offerente che per il venditore. A quelle cifre difensori come lui in giro se ne trovano pochi ma sta di fatto che il Napoli, facendolo restare, lo venderebbe alla metà il prossimo anno: bisogna fare quindi un’attenta valutazione. Per Milik sono quasi “eccessivi,” anche 20 milioni, ne vale circa 18″.