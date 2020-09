Palladino: “Napoli da scudetto se non cede Koulibaly. Mertens può giocare ovunque”

Raffaele Palladino, ex giocatore, è intervenuto durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Mertens lo farei giocare ovunque in attacco, sono innamorato di lui. A destra può giocare anche se è meno efficace rispetto a quando viene inserito da centrale a sinistra. Gattuso è fortunato ad avere tutte quelle punte. Alla fine credo che farà giocare Mertens alle spalle del centravanti oppure a sinistra. Il Napoli si è rinforzato dove serviva, se non cede Koulibaly è da scudetto. Per utilizzare il 4-2-3-1 serve tempo”.