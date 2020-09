Come confermato anche da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno di cedere per sfoltire la rosa e per ridurre il monte ingaggi. Quattro giocatori sono in uscita (Ghoulam, Younes, Ounas e Llorente) ed è da valutare anche la poszione di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Una volta conclusasi queste operazioni, il Napoli piazzerà probabilmente l’ultimo colpo di mercato, un centrocampista in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma solo negli ultimi giorni del calciomercato.