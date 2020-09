Sembra sempre più lontano Cengiz Under dai radar del Napoli. Stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che alla base della fine della trattativa fra gli azzurri e il turco pare sia stato proprio l’ingaggio del giocatore. Come racconta Raffaele Auriemma, l’ingaggio chiesto dal giocatore si aggirava intorno ai 3 milioni di euro; una richiesta troppo pretenziosa per la dirigenza azzurra, che già da tempo ha intenzione di calare il tetto degli stipendi della squadra.