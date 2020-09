Stando a quanto riportata dall’edizione odierna del quotidiano “Tuttosport” spicca una notizia che potrebbe far gioire i tifosi partenopei, ovvero il ritorno di fiamma di Callejon in azzurro. Stando al quotidiano torinese, lo spagnolo sembra orientato al trasferimento in patria, anche se i fari dell’Italia sono ancora puntati su di lui. Infatti il Benevento di Vigorito ci sta già pensando da un po’, ma quello che stupisce è un nuovo interesse del Napoli. A quanto pare, ADL starebbe pensando di offrire un altro anno di contratto all’ex sette azzurro, al momento svincolato.