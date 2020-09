Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, Milik non è poi così lontano dai radar della Juventus. Infatti non sembra poi così certo il passaggio di Suarez alla Juve. La dirigenza bianconera ha già pensato a diversi nomi nel caso il 9 del Barça non dovesse arrivare, e nelle gerarchie di Paratici sembrano regnare i nomi di Edin Dzeko e Arek Milik. L’attaccante bosniaco è la prima scelta del club torinese; ma occhio anche all’opzione Milik. Il DS bianconero però corre ai ripari, e come riporta il portale che si occupa di mercato, ci sono anche altri nomi su quella lista. Infatti tengono banco i nomi di Cavani (difficile da raggiungere) e dell’ex Morata.