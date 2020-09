Allo stadio Josè Alvalade di Lisbona questa sera andrà in scena l’amichevole di lusso fra lo Sporting Lisbona e il Napoli. Per gli azzurri reduci dalla vittoria fra le mure amiche del San Paolo contro il Pescara, terminata con un esaltante 4-1, ora arrivano per l’ultimo test pre-campionato i leoni bianco verdi. Alle 20:30, gli azzurri affronteranno l’ultima amichevole prima di ricalcare il palcoscenico della Serie A; in programma domenica prossima al Tardini contro il Parma del neo tecnico Liverani.

Dove vedere la partita

Il match sarà disponibile in Pay per View al prezzo di 9,99 euro su Sky Primafila o in streaming su Sky go; la piattaforma streaming dell’emittente satellitare disponibile su Android e iOS.

Probabili formazioni

Gennaro Gattuso, forte anche delle certezze ottenute nel match dello scorso venerdì, punterà su un 4-3-3. Vivo il ballottaggio fra i pali, salgono le quotazioni di Meret assente contro il Pescara; in difesa la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, ballottaggio in corsa fra Maksimovic e Rrahmani (favorito il kosovaro rispetto al serbo), Ghoulam in vantaggio su Mario Rui che ieri ha avuto un risentimento in allenamento; a centrocampo linea a tre con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski; in attacco potrebbero partire Politano, Mertens e Insigne.

Quanto alle scelte del tecnico dei portoghesi, Ruben Amarim, si affiderà con tutta probabilità ad un 3-5-2; già visto nella scorsa amichevole contro il Valladolid. Fra i pali partirà Adan; in difesa linea a tre con Neto, Feddal, Coates; nel centrocampo a cinque Auntes e Porro agiranno sulle fasce, a fare da mediani Santos e Matheus, basso davanti la difesa l’ex obbiettivo di questa estate Wendel; in attacco salgono le quote della coppia Tomas-Cabral.