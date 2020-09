Sky – Amichevole annullata, il Napoli chiede di allenarsi a Lisbona

Come riportato precedentemente l’amichevole Sporting Lisbona – Napoli è stata annullata a seguito della positività al coronavirus di tre membri della squadra portoghese. Si è pensato in un primo momento di giocare lo stesso, con il club portoghese che si è immediatamente sottoposto a ulteriori test. Per non rischiare si è preferito poi annullare la gara.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, Il Napoli sta cercando di capire in questi minuti se potrà tenere una seduta d’allenamento all’interno dello Stadio Alvalade.