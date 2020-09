Un altro paese riaprirà parzialmente gli stadi, seguendo l’esempio impartito in queste settimane dopo l’inizio del campionato dalla Francia. A riaprire i propri cancelli sarà il Werder Brema, che di comune accordo con il comune di Brema ha deciso di aprire gli stadi a 8,500 paganti per la partita contro l’Hertha Berlino. Sarà quindi la Germania a provare a far rientrare i i tifosi allo stadio.