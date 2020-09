Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato della campagna acquisti ai microfoni di Sky Sports UK nel pre partita di Tottenham–Everton.

Di seguito le sue parole:

“Contento dei nuovi acquisti. Sono tutti in buone condizioni, si sono allenati bene in settimana. Devono adattarsi alla squadra così come la squadra deve adattarsi a loro. James? Lui è felice di essere qui. Al momento non è al 100%, ma penso che possa far vedere presto le sue qualità”.