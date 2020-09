Su Tuttosport, Raffaele Auriemma ha raccontato un aneddoto in merito alla gara di questa sera del Napoli contro lo Sporting Lisbona. Una vera e propria trasferta lampo per gli azzurri che questa mattina alle 10 hanno preso un volo privato direzione Lisbona, per poi sostare in uno degli hotel della città prima di trasferirsi per il match in programma alle 20:30 al Josè Alvalade. Questa sera dopo il match – come racconta il cronista di Radio Marte – il tempo di una doccia e gli azzurri prenderanno un Charter direzione Capodichino.