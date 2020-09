Carlo Ancelotti fa il botto alla prima in Premier di questa stagione. L’Everton quest’oggi ha battuto il Tottenham di Mourinho che ha iniziato così come ha finito la stagione da poco passata; di male in peggio. Fra i giocatori in campo che hanno brillato di più c’è stato l’ex centrocampista azzurro, Allan che anche per ammissione di Ancelotti e dei giornalisti britannici è stato sicuramente uno dei migliori se non il migliore in campo. Qui le parole di Ancelotti a Sky Sport UK:

“Oggi abbiamo fatto una grande partita, a centrocampo abbiamo tanta qualità. Da André Gomes passando per James Rodríguez e Doucouré finendo ad uno dei MVP, ovvero Allan. Le combinazioni a centrocampo sono molto buone, mi piace molto l’intesa che già si è creata sopratutto nei movimenti. La scorsa stagione avevamo sicuramente diversi giocatori di qualità in in mediana sopratutto palla al piede, ma se vuoi vincere bisogna giocare a calcio anche senza la palla“.