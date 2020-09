Napoli, il legale: “ADL sta meglio, vi confermo il fastidio dovuto alle ostriche. Infortunio Zaniolo? Ecco cosa penso”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

Su ADL “De Laurentiis prima della riunione lamentava effettivamente un fastidio dovuto alle ostriche mangiate il giorno prima, poi il tampone ha confermato tutto. Quando gli hanno misurato la temperatura all’ingresso, io non ero presente. Adesso c’è meno preoccupazione, le sue condizioni si stanno stabilizzando”.

Sui diritti tv “All’inizio dell’assemblea, Dal Pino ci ha esposto una relazione e ne abbiamo discusso. Poi la decisione finale è stata unanime, ora bisognerà capire bene i costi e i benefici dell’ingresso dei fondi nella media company. Ci saranno dei casting per stabilire se e a chi affidare il 10% delle azioni, e ciò sicuramente porterà dei cambiamenti significativi nel calcio italiano. Le idee di De Laurentiis sono sempre innovative, il presidente è in grado di cogliere gli aspetti sotto i quali il calcio è peggiorato negli ultimi 20 anni”.

Su Zaniolo “Chi risarcisce la Roma dopo l’infortunio di Zaniolo in nazionale? UEFA e FIFA non hanno responsabilità, 8 anni fa hanno istituito un fondo a mio parere ridicolo, con un massimo di 7,5 milioni come risarcimento in caso di infortunio”