Gazzetta dello Sport – Milik vuole restare ma il Napoli lo ha escluso dal progetto

Ieri Arek Milik ha comunicato alla società di voler restare a Napoli ma orami Gattuso lo ha escluso definitivamente dal progetto come riporta la Gazzetta dello Sport: “Ma al momento ci si muove nel campo delle ipotesi, perché l’esclusione dai convocati per la gara di ieri pomeriggio, è dipesa soltanto dal fatto che il giocatore non farà parte del progetto tecnico ed essendo a una settimana dall’inizio del campionato, Gattuso vuole puntare solo sui calciatori che avrà a disposizione. Ma sempre nella giornata di ieri, l’attaccante polacco ha comunicato a Giuntoli di voler restare e arrivare a scadenza. Il mercato continua a essere il suo cruccio. Adesso, l’ipotesi più probabile che possa finire alla Roma, con o senza l’affare Under di mezzo. Cristiano Giuntoli aveva proposto uno scambio tra i due giocatori con conguaglio di una decina di milioni a favore del Napoli. Ma il club giallorosso aveva risposto offrendo due giovani della Primavera. Qualcosa, dicevamo, è cambiato nelle ultime ore si potrebbe sbloccare pure il passaggio di Edin Dzeko alla Juve. Probabilmente le posizioni dei due club saranno cambiate dopo l’incontro De Laurentiis-Fienga a margine dell’assemblea di Lega”.