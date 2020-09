Jeremie Boga resta il sogno del Napoli. L’attaccante ivoriano è la prima scelta per l’attacco azzurro: tuttavia il Sassuolo chiede ancora quaranta milioni di euro.

Il Corriere dello Sport racconta la complessità dell’affare:

“Senza Under, c’è Boga, che però resta un sogno assai costoso (quaranta milioni di euro): andranno costruite condizioni immediate, allo stato complicate, oppure pensare diversamente, per esempio portando Lozano a destra, a contendersi con Politano la corsia”.