Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul presunto interessamento del club sardo nei confronti di Cengiz Under, attaccante della Roma accostato nelle ultime settimane anche al Napoli: “Under non è un nome nella nostra agenda. Quella per Godin è una trattativa che esiste e siamo contenti che lui abbia manifestato molto interesse verso di noi. Ma è anche molto difficile, evitiamo troppe illusioni”.