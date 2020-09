Josip Brekalo, attaccante del Wolfsburg e della nazionale croata, continua a ricevere interesse in Serie A. L’esterno classe 1998 ha attirato non solo il Napoli, ma anche l’Atalanta che ha fatto più di un sondaggio per lui. Situazione calda da monitorare. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport.