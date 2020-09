Secondo quanto riportato da La Repubblica, tre azzurri sono sotto osservazione della Procura: infatti Callejon, Koulibaly e Ghoulam sono indagati per essere impossessati della patente nautica in modo non regolare.

Il giornale infatti scrive cosi:

“La Procura ha esaminato oltre 600 esami ritenuti pilotati o mai sostenuti. Queste prove hanno portato anche alle licenze conferite ad Koulibaly, Ghoulam e Callejon. Con quest’ultimo che ha lasciato il Napoli ed l’Italia dopo la scadenza del contratto”.