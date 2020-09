RAI – Napoli, sfumato altro obiettivo: si allontana Cengiz Under

Ciro Venerato, giornalista RAI Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dando gli ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro, in particolar modo sulla situazione Cengiz Under:

“Under, in questo momento, non rientra più nei radar del Napoli. Il turco ha la stima di Gattuso e la certezza di titolarità, ma non c’è l’accordo dal punto di vista monetario. Non comprendo come un giovane che ha svolto un’annata negativa possa avere queste pretese. Il Napoli gli ha offerto 2 milioni all’anno, lui ne vuole 4, inaccettabile.”