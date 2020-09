Domenica il Napoli sfiderà lo Sporting Lisbona nella gara valida per il Troféu Cinco Violinos. In questa occasione, ci sarà senza dubbio spazio per poter affrontare anche temi di mercato, uno su tutti la situazione del centrocampista Wendel. Il brasiliano, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ha una clausola di 60 milioni di euro.

Il Napoli vorrebbe puntare sul 23enne, visto dalla società come il perfetto erede di Allan. Tuttavia, i soldi della clausola sono ritenuti dalla società esagerati e si punterà a chiudere su una cifra che si aggira tra i 30 e i 35 milioni.