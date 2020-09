Il Pescara sul proprio profilo Twitter ha scritto un bel messaggio di grande sportività a termine della gara amichevole vinta dagli azzurri: “Esce sconfitto il Delfino che nel secondo tempo, nonostante la buona figura della linea verde Bianca-azzurra, non riesce ad opporsi ad un Napoli già in forma campionato. Rimane comunque la bella esperienza e auguriamo al Napoli è un grande in bocca al lupo per l’imminente stagione”.