Arek Milik è un vero e proprio rebus per il calciomercato degli azzurri: l’ariete polacco, ormai fuori da ogni progetto tecnico, deve solo andare via e ricominciare da un’altra parte, in un’altra piazza.

Il suo tempo, ormai, in azzurro è finito, per colpa sua soprattutto, dato che si è sempre più distaccato dal mondo del Napoli e dalla squadra. Però, nonostante l’addio annunciato, il partente Milik ancora deve chiudere le valigie e imbacarle in aeroporto, poiché nessuno ha ancora staccato l’assegno giusto.

Nell’attesa che arrivi qualcuno con una cifra congrua, gli azzurri hanno preso una decisione importante sul polacco: come riporta Il Mattino, Milik, da ora in poi, sarà escluso dalle scelte tecniche, a partire da oggi.

Nella lista dei convocati di Gattuso, il polacco non ci sarà, segnale che la sua avventura partenopea è arrivata al capolinea.