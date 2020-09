Cristiano Giretta, direttore sportivo del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione Gerard Deulofeu, esterno accostato al Napoli:

“Deulofeu è un ragazzo molto interessante, ha tanto mercato e credo che non resterà con noi in Championship dato il suo talento. Stiamo cercando di venderlo a titolo definitivo. Napoli? Ancora non c’è stata un’offerta, ma Giuntoli apprezza il ragazzo e mi aspetto un movimento”