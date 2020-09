In questi giorni, in queste settimane prima dell’inizio del campionato, i media, i tifosi e tutti gli appassionati guardano con sospetto e con il mirino puntato contro Aurelio De Laurentiis.

Nonostante diversi retroscena, che dimostrano che il patron del Napoli abbia peccato di leggerezza, ma che non abbia fatto nulla di premeditato, i dirigenti dei club sono furiosi con lui, in particolare per la sua superficialità.

Infatti, come riporta il Corriere della Sera, il patron partenopeo è stato l’unico a non indossare mai la mascherina in Assemblea e il primo a parlare al microfono comune, utilizzato poi da tutti gli altri presenti alla riunione.

Tutte queste azioni hanno fatto spaventare e arrabbiare i dirigenti e i presidenti, che ora devono stare in autoisolamento.