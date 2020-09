Il Napoli ha deciso di escludere Cengiz Under dalla trattativa. Come riporta Calciomercato.it la Roma ha tentato un nuovo assalto offrendo 15 milioni ma il Napoli non molla e ne chiede 25 per liberare il polacco ma si può trovare un accordo tra le due società con la Roma che ha bisogno disperatamente di un attaccante visto che Dzeko ha già trovato l’accordo con la Juventus.