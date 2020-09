Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha così commentato su Twitter la prestazione di Victor Osimhen contro il Pescara:

“Il viaggio di ieri in Francia di Osimhen per questioni burocratiche ha forse influito sulla prestazione. Così come il duro lavoro riservatogli in questi giorni da Gattuso. La stanchezza si è fatta sentire. Al momento però sembra muoversi meglio come terminale offensivo in un 4-2-3-1”.