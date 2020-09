Nella giornata di oggi Gonzalo Higuain ha lasciato Torino ed è partito alla volta di Miami, dove firmerà per la squadra di David Beckham. L’attaccante si legherà al club statunitense per i prossimi due anni, accordo raggiunto già da settimane. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport.