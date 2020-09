Niente ritorno in Italia per Alessandro Florenzi. Il terzino ex Roma è stato a lungo sul taccuino di Cristiano Giuntoli, che aveva visto in lui la possibile alternativa al partente Hysaj.

Non sarà la Serie A il prossimo campionato che disputerà il romano classe 1991: dopo essere stato girato in prestito secco al Valencia, il difensore della Nazionale Italiana andrà in prestito con diritto di riscatto al PSG di Tuchel.

A riferirlo, in maniera ufficiosa, è stato Sky Sport in questi istanti.