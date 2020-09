Con la quasi assoluta certezza dell’addio da parte di Kalidou Koulibaly, nello scacchiere di Rino Gattuso mancherà una pedina nelle caselle centrali della difesa.

Nonostante l’abbondanza di componenti in quel ruolo in cui ci sono già Manolas, Maksimovic, Luperto, Rrahmani e l’adattabile Di Lorenzo, la dirigenza partenopea si culla sull’ipotesi di strappare alla Lazio il partente Acerbi.

Classe 1988, protagonista assoluto della volata Lazio e della nuova Italia di Mancini, il mancino ex Chievo sembra non raggiungere un’intesa economica in merito al prolungamento del contratto, inducendo Lotito a interrompere i rapporti e cederlo a non meno di venticinque milioni.