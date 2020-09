Sky – Il Napoli fissa il prezzo alla Roma per Milik, Under non rientra più nella trattativa: le ultime

Il Napoli fissa il prezzo per Milik alla Roma: 35 milioni di euro. I giallorossi escludono Under dalla trattativa, il quale sarà utile a Fonseca dato l’infortunio di Zaniolo. La Roma ci pensa, anche perché sta cercando di capire il futuro di Dzeko. Il club romanista non vuole arrivare a spendere tale cifra, infatti intendeva girare i soldi del centravanti bosniaco più l’inserimento del centrocampista turco nella trattativa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport.